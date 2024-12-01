الجيش الإسرائيلي منع طائرة إيرانية من الهبوط في سوريا
أعلن المحلل العسكري أن الجيش الإسرائيلي منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في سوريا • وفقا للاشتباه ، كانت تحمل أسلحة لحزب الله • في النهاية - اضطرت لتغيير مسارها والعودة إلى المسار الذي جاءت منه
i24NEWS
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حدث غير عادي وقع أمس خلال انطلقت طائرات سلاح الجو تجاه طائرة شحن إيرانية، كانت من المفترض أن تهبط في أحد المطارات في سوريا، ونشر هذا لأول مرة مساء اليوم من قبل المحلل للشؤون العسكرية لقناة i24NEWS باللغة العبرية
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هذه الطائرات المقاتلات حثت عملية طائرة الشحن العودة على أعقابها الى ايران.
حاليا ليس من الواضح إن كانت هذه الشحنة كانت مخصصة للوصول الى حزب الله أو للجيش السوري لمساعدته في حرب ضد فصائل المعارضة السورية.
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