فرنسا والمملكة العربية السعودية تتهمان إسرائيل بعرقلة المساعدات إلى غزة

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استقبل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في باريس لتعزيز العلاقات الثنائية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية. وناقش الوزيران الأزمات الإقليمية، وأكدا التزامهما بالسلام في الشرق الأوسط. واستعدا لمؤتمر نيويورك (28-30 يوليو/تموز)، الذي ترأسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، لتعزيز حل الدولتين، بما يُمكّن من "التعايش السلمي" بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية. ودعما جهود الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين من أجل وقف إطلاق نار دائم في غزة والإفراج عن الرهائن.

في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، طالبوا إسرائيل بالتوقف عن عرقلة إيصال المساعدات، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وفي سوريا، أدانوا العنف في السويداء، ودعوا إلى احترام وقف إطلاق النار المُبرم في 19 يوليو/تموز، والحوار من أجل وحدة سوريا، مطالبين بالعدالة في الانتهاكات ضد المدنيين. وفي لبنان، دعموا الإصلاحات والسيادة، ورحبوا بقوات اليونيفيل. وفيما يتعلق بإيران، دعوا إلى فرض ضوابط صارمة على برنامجها النووي.