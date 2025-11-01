تصريحات أحمد الشرع تثير غضبًا في مصر والعراق

أثارت تصريحات رئيس الحكومة السورية الانتقالية أحمد الشرع خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 في الرياض، غضبًا واسعًا في مصر والعراق، بعد أن أشاد بدول خليجية وتركيا، واعتبر أن وتيرة التطور فيها أسرع من نظيراتها في مصر والعراق.

وقال الشرع في كلمته بالمؤتمر إن “لدينا امتيازات كبيرة جدًّا، وإذا اجتمعت مع رؤية السعودية 2030 سيحصل نوع من التكامل”، مضيفًا أن “سوريا اليوم لديها علاقة مثالية مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات، وهذه دول ناجحة أكثر من غيرها، مع احترامي لمصر والعراق”.

التصريحات وُصفت في الأوساط المصرية والعراقية بأنها إساءة دبلوماسية، ودفعت إعلاميين ونشطاء إلى مهاجمة الشرع. فقد شن الإعلامي المصري إبراهيم عيسى هجومًا حادًا عليه، وقال في برنامجه التلفزيوني: “حلّ عنا وخذ رعاياك من مصر فورًا”، في إشارة إلى اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد.

من جانبه، انتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصريحات الشرع، معتبرًا أنها “تفتقر إلى الموضوعية وتنتقص من دور مصر في دعم الشعب السوري خلال الحرب”. كما عبّر ناشطون عراقيون عن استيائهم، داعين الحكومة السورية الانتقالية إلى تقديم اعتذار رسمي لكلٍّ من القاهرة وبغداد.

ويأتي الجدل بعد أسابيع من حادثة مشابهة في دمشق، عندما خرجت مظاهرة رفعت شعارات مسيئة لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، ما اضطر وزارة الخارجية السورية الانتقالية إلى إصدار بيان اعتذار رسمي لاحتواء التوتر.