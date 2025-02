"يشككون بوفاة حسن نصر الله": كيف ردت ابنته زينت على هذه الادعاءات؟

أشارت زينب نصر الله ابنه الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله الى سؤال بإمكانية أن يكون والدها لا يزال على قيد الحياة في مقابلة مع قناة NTV العراقية، حيث يتردد كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل الإعلان عن موعد تشييعه.

وقالت زينب :"يقولون لي كل الوقت ، ’عذرا منك.. لكننا لا نصدقك أيضا.. أو انهم لربما يخدعونك أيضا من لأسباب أمنية- لكنني أوضح أن السيد (نصر الله) قتل، ونحن رأيناه شهيدا. بخصوص الجنازة، الكثير من الناس يعلمون بأن جنازته يجب أن تتناسب مع مكانته كقائد عظيم. أيضا الكثير من الناس خارج لبنان ينتظرون موعد الجنازة".

https://x.com/i/web/status/1885790702308565163