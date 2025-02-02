"يشككون بوفاة حسن نصر الله": كيف ردت ابنته زينت على هذه الادعاءات؟

أشارت زينب نصر الله ابنه الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله الى سؤال بإمكانية أن يكون والدها لا يزال على قيد الحياة في مقابلة مع قناة NTV العراقية، حيث يتردد كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل الإعلان عن موعد تشييعه.

وقالت زينب :"يقولون لي كل الوقت ، ’عذرا منك.. لكننا لا نصدقك أيضا.. أو انهم لربما يخدعونك أيضا من لأسباب أمنية- لكنني أوضح أن السيد (نصر الله) قتل، ونحن رأيناه شهيدا. بخصوص الجنازة، الكثير من الناس يعلمون بأن جنازته يجب أن تتناسب مع مكانته كقائد عظيم. أيضا الكثير من الناس خارج لبنان ينتظرون موعد الجنازة".

https://x.com/i/web/status/1885790702308565163 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

من جانبه أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم إنه وبسبب مقتل نصر الله "في ظروف صعبة ولم تكن هناك إمكانية لدفنه، قررنا وبعد حل الشروط الأمنية- قررنا أن تكون الجنازة في 23 شباط/فبراير" كما تطرق الى جنازة هاشم صفي الدين ، حيث ستجري جنازتين منفصلتين لهما، وسيتم دفن حسن نصر الله في بيروت، في حين ان هاشم صفي الدين سيدفن في قريته دير قانون.