الأمن اللبناني يوقف 10 أشخاص آخرين في قضية استدراج واغتصاب قاصرين

قامت السلطات اللبنانية، الأحد، بتوقيف 10 أشخاص آخرين من المشتبه بهم في قضية استدراج عصابة منظمة لقصّر عبر الإنترنت واغتصابهم ثم ابتزازهم، وفقا لبيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وفي البيان، قالت سلطات الأمن اللبنانية إنها تلاحق مشتبه بهم آخرين بالقضية، متواجدين في دول أخرى عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) بهدف إصدار نشرات حمراء بحق كل منهم، ولم يحدد البيان عدد المشتبه بهم المتواجدين خارج لبنان أو تسمية تلك الدول.

وأضاف البيان: "إلحاقا لبلاغينا حول توقيف أفراد عصابة منظمة، ضالعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعرض لقاصرين باعتداءات جنسيّة وغيرها من أعمال شائنة و مخلة بالآداب وتعميم صورة مشتبه به رئيسي باعتداءات جنسية على قاصرين. ‎ونتيجة المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات، قامت عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية بالاستماع إلى إفادات عدد من المدعين والشهود والمشتبه بهم، أما القصّر منهم جرى الاستماع للإفادات بحضور مندوبي حماية الأحداث. وبانتهاء التحقيق تم توقيف 10 أشخاص من المشتبه فيهم بهذه القضية، وإحالتهم إلى القضاء المختص".

وكانت عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقفت مشتبه بها، السبت، باستدراج قاصرين بواسطة حساب تيك توك، في وقت يستمر فيه التحقيق "بإشراف القضاء والعمل جار لتوقيف جميع المشتبه فيهم".

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف "6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم 3 قُصَّر ذائعي الصيت على تطبيق تيك توك، وهم من جنسيات لبنانية وسورية وتركية".