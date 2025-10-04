عملية دهس قرب القدس: إصابة امرأة بجروح طفيفة، واعتقال المنفذ

أصيبت امرأة بجروح طفيفة بعد أن توجهت سيارة عند حاجز عسكري قرب مدينة القدس في الضفة الغربية، واعتقال المنفذ،

وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، فإن "مركبة مشبوهة اقتحمت الحاجز بسرعة واصطدمت بسيارة أخرى كانت متوقفة في المكان، مما أسفر عن إصابة سائقة إسرائيلية بجروح طفيفة، وقد تم نقلها لتلقي العلاج".وأضافت"المشتبه به ترجّل من المركبة وفرّ راجلاً نحو قرية بيدو، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل عناصر حرس الحدود بعد مطاردة، تخللها إطلاق نار في الهواء"

وأكدت الشرطة عدم وقوع إصابات في صفوف قواتها، وأشارت إلى أن المشتبه به نُقل للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية المختصة

