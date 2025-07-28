"لن ينجحوا في توحيد سوريا حتى وإن وحدوا أرضيها"

قد يعجبك أيضًا -

بعد الأحداث الأخيرة في سوريا ، خاصة في السويداء والساحل، شدد محلل شؤون الشرق الأوسط أليف صباغ إنه "بعد هذه الأحداث لا يمكن توحيد سوريا حتى لو تم توحيد أراضيها "بسبب التدخلات العربية والتركية والأمريكية والإسرائيلية. لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاء تصريح صباغ خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي :"الشعب السوري يريد اليوم وحدة سوريا لكن بعد الأحداث الأخيرة سيكون من الصعب توحيد الشعب السوري، يمكن استعادة وحدة الأرض السورية، لكن هل يمكن استعادة وحدة الشعب السوري؟ فالأحداث الأخيرة أضعفت سوريا".

وتابع :" الرعاية الأمريكية والعربية والتركية لن تنتج سوريا موحدة بل سوريا ممزقة وضعيفة ومقسمة الى دويلات، سوريا بالمنظور الحالي تتحول بالتدريج الى مزرعة للولايات المتحدة وتركيا والدول العربية وإسرائيل، هذا التدخل لن تبقي سوريا موحدة للأسف"

رابط الحلقة كاملة: