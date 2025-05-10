وزير الأمن الإسرائيلي السابق: "التقاعس عن العمل ضد البرنامج النووي الإيراني هو مخاطرة بمستقبل إسرائيل"

حصل وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، نهاية الأسبوع المنصرم، على جائزة "أسد إسرائيل" من مؤسسة لجمع التبرعات. وقال في كلمة له "لدينا فرصة ضئيلة أتاحها لنا النجاح في الحرب، وهي تُلزمنا بالتحرك ضد القدرات النووية الإيرانية. إذا لم نتحرك سريعًا، فقد يكون هذا مقامرة لا رجعة فيها على مستقبل دولة إسرائيل".

وأشار غالانت إلى "إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، حتى بعد الإنجازات الرائعة في الحرب، لا تزال إسرائيل تواجه تهديداً وجودياً واحداً - القدرة النووية العسكرية في أيدي نظام غير مسؤول وخطير في إيران".

وقال غالانت "بفضل إنجازاتنا العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما دمرت إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي وإنتاج الصواريخ الإيرانية، في الضربة الجوية الأكثر دراماتيكية منذ حرب الأيام الستة - لم يعد هناك اليوم حارس مرمى على البوابة الإيرانية". وتابع"لدينا فرصة محدودة تسمح لنا بالتحرك والقضاء على التهديد الوجودي الوحيد لمستقبل إسرائيل. إذا لم نتحرك سريعًا، وأضعنا فرصة تحييد المنشآت النووية الإيرانية، فقد يكون هذا مقامرة لا رجعة فيها على مستقبل إسرائيل".

وفيما يتعلق بتجدد الحرب في غزة، قال غالانت: "التقيت بالعديد من الرهائن بعد إطلاق سراحهم بفترة وجيزة. وكانت الرسالة التي انبثقت من كلماتهم مرارًا وتكرارًا هي أن ما منحهم القوة في الأسر هو إدراكهم أن دولة إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لإعادتهم إلى ديارهم - رسالتهم هي التزامنا"، وأوضح "يجب أن تخدم العملية العسكرية الحالية في غزة هدفًا محوريًا واحدًا: تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق وإعادة المختطفين إلى ديارهم. دور الجيش هو تهيئة الظروف لعودة المختطفين، ودور الحكومة هو تحقيق الاتفاق".

وأكد غالانت على أنه"يجب تحقيق هدفي الحرب المتبقيين في غزة بالترتيب التالي: أولاً - إعادة الرهائن. ثانياً - مواصلة القضاء على حماس واستبدالها ببديل. إذا تم ذلك بترتيب مختلف، فلن يتبقى رهائن لإعادتهم"

مؤسسة "ماجبيت" هي مؤسسة تعمل على تعزيز المشاريع الاجتماعية لتعزيز المرونة الوطنية للمجتمع الإسرائيلي، وتدعم وحدات القتال، والجرحى، والمرضى النفسيين، والناجين من الأسر، والعائلات الثكلى. وفي حفل أقامته المؤسسة في لوس أنجلوس وحضره ألف عضو من الجالية اليهودية، حصل الوزير السابق غالانت على الجائزة التي تُمنح لشخص واحد كل عام لمساهمته الفريدة في أمن إسرائيل.