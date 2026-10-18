وافق البرلمان الإيراني على تعيين مهرداد أخلاقي وزيرًا للدفاع، منهياً بذلك أشهرًا من الإدارة المؤقتة للوزارة، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

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ويشغل أخلاقي منصبًا رفيعًا في وزارة الدفاع الإيرانية، كما سبق له أن ترأس منظمة الصناعات الجوية والفضائية، وهي جهة تعمل في مجال الصناعات الدفاعية والتطوير التكنولوجي المرتبط بها.

ويأتي تثبيت تعيينه في وقت تسعى فيه إيران إلى ضمان استمرارية إدارة مؤسساتها الدفاعية، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة واحتمالات استئناف التصعيد.