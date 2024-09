على خلفية التوترات الإقليمية: إيران تعرض أسلحة جديدة "صاروخ الجهاد" و21 صاروخا بالستيا آخر خلال عرض عسكري

في ظل التوتر في الشرق الأوسط، عرضت إيران أسلحة جديدة في عرضها العسكري السنوي، اليوم السبت. ومن بين المعدات التي تم الكشف عنها صاروخ باليستي يسمى "الجهاد" وطائرة هجومية بدون طيار ذات استخدام واحد من طراز "شاهد-136 بي".وخلال المراسم جرى عرض 21 صاروخاً بالستياً، بينهم صاروخ “جهاد” لأول مرّة، إلى جانب صاروخي “خيبر خان”، وصاروخي “فتح”، و4 صواريخ “حاج قاسم”، وصاروخي “قدر ح”، وصاروخي “عماد”، و3 صواريخ “خرمشهر”، و4 صواريخ “سجيل”.

https://x.com/i/web/status/1837410189101687285