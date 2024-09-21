على خلفية التوترات الإقليمية: إيران تعرض أسلحة جديدة "صاروخ الجهاد" و21 صاروخا بالستيا آخر خلال عرض عسكري

في ظل التوتر في الشرق الأوسط، عرضت إيران أسلحة جديدة في عرضها العسكري السنوي، اليوم السبت. ومن بين المعدات التي تم الكشف عنها صاروخ باليستي يسمى "الجهاد" وطائرة هجومية بدون طيار ذات استخدام واحد من طراز "شاهد-136 بي".وخلال المراسم جرى عرض 21 صاروخاً بالستياً، بينهم صاروخ “جهاد” لأول مرّة، إلى جانب صاروخي “خيبر خان”، وصاروخي “فتح”، و4 صواريخ “حاج قاسم”، وصاروخي “قدر ح”، وصاروخي “عماد”، و3 صواريخ “خرمشهر”، و4 صواريخ “سجيل”.

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وبحسب مصادر مقربة من إيران"صاروخ ’الجهاد’، الذي طوره الحرس الثوري، يبلغ مداه التشغيلي 1000 كيلومتر. أما الطائرة بدون طيار شاهد-136 بي، فستكون نسخة محسنة من سابقتها، قادرة على ضرب أهداف على بعد أكثر من 4000 كيلومتر.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمته، اليوم السبت، خلال العرض العسكري للقوات المسلحة في ذكرى أسبوع “الدفاع المقدس”، “بوجود القوات المقاتلة والجيش القوي عجز الأعداء عن منعنا من الاستمرار في طريق ثورتنا”. إن"قوة إيران الدفاعية وردعها وصلا إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة في الاعتداء على أراضيها" وتابع “لقد نزلت إلى الميدان القوات البرية والجوية والبحرية والجيش، وكل من يستطيع الدفاع عن هذا الوطن، ولم تسمح بسقوط شبر واحد من أرضنا في أيدي العدو”.

وأشار إلى أنّه "يمكن لإيران العيش بفخر بفضل وجود القادة والعسكر والجيش والقوات البحرية". ولفت بزشكيان إلى أنه "أعظم التضحيات قُدّمت في جميع أنحاء البلاد خلال سنيّ الدفاع المقدس”، كما “دُفع العدو إلى اليأس”.

وأعلن بزشكيان أنه بالإضافة إلى الدفاع عن البلاد، فإنّه من خلال الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية يمكن الحفاظ على المنطقة في سلام وأمن. وأضاف: “بهذا التحالف نستطيع إيقاف الكيان الصهيوني، إذا توحدنا وتكاتفنا فلن يتمكن الكيان الصهيوني من مواصلة جرائمه.

بدوره، شدّد نائب رئيس الأركان الإيراني، اللواء آشتياني، على أنّ محاسبة الكيان الصهيوني تقع على جدول الأعمال، مؤكداً أنّ إيران ستغير مسار أي سيناريو يخطط له الأعداء ويمكنها إفشال حساباتهم بقوة. وبشأن الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان وتفجير أجهزة اتصال لاسلكي، قال: “قامت به إسرائيل عرّض الأمن الدولي للخطر وفتح باباً جديداً للإبادة الجماعية”، مشيراً إلى أنّ "ذلك لم يحقق شيئاً بل سيزيد الأمور تعقيداً لها"