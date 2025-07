القيادة المركزية الأميركية الوسطى: مقتل قيادي بتنظيم "داعش" في غارة على مدينة حلب السورية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية الوسطى، اليوم الجمعة، عن "مقتل قيادي في تنظيم داعش وولديه عضوي التنظيم"، (على حد وصفها) في غارة على مدينة حلب السورية، وقالت في منشور على منصة "إكس": "في وقت مبكر من صباح الجمعة، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة في مدينة الباب بمحافظة حلب السورية، أسفرت عن قتل زعيم تنظيم (داعش) ضياء زوبا مصلح الحرداني، وابنيه البالغين المنتمين إلى التنظيم، عبد الله ضياء الحرداني، وعبد الرحمن ضياء زوبا الحرداني، كما تواجد في الموقع 3 نساء و3 أطفال على الهدف ولم يصابوا بأذى".

