ليست السعودية فقط: الدول التي على القائمة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم

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أفاد مراسل قناة i24NEWS العبرية في الولايات المتحدة، يغئال رافيد، مساء اليوم (الخميس) ، أن البيت الأبيض يسعى إلى توسيع اتفاقيات إبراهيم، بعد انتهاء الحرب ضد إيران.

في الواقع، يسعى البيت الأبيض جاهدًا لتوسيع الاتفاقيات مع السعودية، وخاصةً مع سوريا ولبنان. ويتحدث ويتكوف عنهما منذ فترة طويلة، ويعتبرهما مرشحين للانضمام إلى الاتفاقيات، وقد يُعطيهما الجدول الزمني ولما اعتبر انتصارا على إيران زخمًا.

مع ذلك، يُصر ويتكوف على ضرورة حل قضية غزة وإعادة الرهائن أولًا قبل المضي قدمًا في هذه الخطوات بشكل ملموس.