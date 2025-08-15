الجيش الإسرائيلي: القضاء على 20 مسلحا وتدمير البنية التحتية في حي الزيتون بغزة

قد يعجبك أيضًا -

بعد قرار مجلس الوزراء: في الأيام الأخيرة، قال الجيش الغسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة،"شنت قوات الفرقة 99 هجومًا في حي الزيتون على مشارف مدينة غزة. وبدأت قوات اللواء السابع وقوات "ناحال" عملية تهدف إلى القضاء على المسلحين وتدمير البنية التحتية، فوق الأرض وتحتها. وحتى الآن، تم تدمير العشرات من البنى التحتية والقضاء على حوالي 20 مسلحا"

خلال العملية، حددت قوات اللواء السابع مسلحين أطلقوا صاروخًا مضادًا للدبابات على دبابة - دون أي إصابات في صفوف قواتنا. وفي إغلاق سريع للدائرة، تم مهاجمة المسلحين والقضاء عليهم. وتواصل قوات ناحال عملياتها لتطهير المنطقة وتوسيع نطاق السيطرة عليها. وخلال العملية، تم القضاء على عدد من المسلحين الذين تم تحديدهم وهم يزرعون متفجرات بالقرب من القوات، بالإضافة إلى المسلحين الذين اقتربوا منها.

علاوة على ذلك، يوفر لواء الإطفاء 990 غطاءً ناريًا للمقاتلين في الميدان، مما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية للمسلحين والقضاء على المسلحين. من بين الذين تم القضاء عليهم قادة فصائل في كتيبة زيتون التابعة لحماس وآخرون.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن: "قوات لواء ناحال واللواء 7 تعمل على كشف المتفجرات، والقضاء على المسلحين، وتدمير البنية التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها. وفي إطار نشاطها، هاجمت القوات مبنى مفخخًا لتخزين الأسلحة ودمرته. وخلال العملية، أطلق المسلحون صاروخًا مضادًا للدبابات على القوات، دون وقوع إصابات. وفي تضييق سريع للطوق، تمكنت القوات من تحديد مكان المسلحين والقضاء عليهم. ويعمل سلاح الجو بالتعاون مع القوات المناورة، ويهاجم أهدافًا عسكرية وعدائية في المنطقة".