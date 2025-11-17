صفقة الشبح: في انتظار لقاء بين ترامب وبن سلمان

يعتقد عدة جهات أنه بسبب الشروط التي قد يفرضها الأمريكيون، قد لا يرغب السعوديون في شراء طائرات F35 - هذا ما جاء في قناتنا العبرية الاحد. على الرغم من تصريحات ترامب، فإن المؤشرات في إسرائيل هي أنه لا يوجد شيء نهائي وأن هناك انتظار لرؤية نتائج اللقاء بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي.

من بين المتطلبات التي من المتوقع أن تُطرح، هي إضافة مفتاح إيقاف داخل الطائرات – مثل تلك التي تتيح للأمريكيين في واشنطن الضغط على الزر في حالات الضرورة. قال عدة مصادر إنه من الممكن أن السعوديين لن يرغبوا بمثل هذه الشروط. ومع ذلك، في حال تم التوصل إلى صفقة، من المتوقع حدوث "سباق تسلح" في الشرق الأوسط. من بين أمور أخرى، من المتوقع أن يطالب الإماراتيون بشراء طائرة F-35 بعد أن وُعدوا بذلك – منذ التوقيع على اتفاقيات أبراهيم