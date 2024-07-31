إسماعيل هنية في آخر مقابلة له قبل الاغتيال أمس في طهران: "نفتخر بكوننا هنا"

قبل ساعات قليلة من إقصائه، أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مقابلة الليلة الماضية (الثلاثاء) مع قناة SNN الإيرانية خلال زيارة لمعرض في طهران.

وقال هنية في المقابلة :"نحن فخورون بأننا نستطيع زيارة معرض الثقافات والانتقال من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد (ضمن هذا المعرض )، وعندما تكون القدس في قلب هذه البلدان، حيث أنها قلب الصراع في المشروع الصهيوني. إن دول الأمة الإسلامية تنظر إلى القدس كمكان مركزي، وقد سعدنا بلقاء عمدة طهران، وتحدثنا معه وهنأناه على هذا المعرض".

وتابع هنية :"الرسالة من المعرض هي أن الحضارات الإنسانية في المنطقة خلقت من هذه الشعوب. وتوجد اليوم محاولة لخلق حضارات تستند على القتل وسفك الدماء وسرقة ممتلكات واحتلال أراضي الآخرين – حيث أن الحضارات المزيفة لن تبقى".

شاهدوا المقابلة الأخيرة لإسماعيل هنية:

🎥: SNN