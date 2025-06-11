"نموذج ياسر أبو شباب هو نموذج اليوم التالي بالنسبة لإسرائيل في غزة"

على خلفية الحرب في غزة والمساعي لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار، قال العسكري المصري العميد سمير راغب إن "نموذج ياسر أبو شباب هو نموذج اليوم بالنسبة لإسرائيل في غزة، والتي ستنفذ خطة التهجير أيضا". لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

وشدد العميد راغب خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إن "إسرائيل لن تتعهد بوقف العمليات في غزة والانسحاب، وفي ظل هذه الظروف، اليوم التالي لن يأتي ، ونموذج ياسر أبو شباب هو نموذج اليوم التالي بالنسبة لإسرائيل في غزة، هذا النموذج أقامته إسرائيل حتى يكون ملهما لمنظمات أخرى أن تحمل السلاح ، ويصبح في كل منطقة مجموعة مسلحة تسيطر عليها".

وأضاف :"إسرائيل ستبقى باليوم التالي بالمحاور وستبقى محتلة لأكبر مساحة ، لكن دون فاعلية وستعتمد على جماعات يتم تسليحها وتوفير الإمدادات لها ، من خلال هذه الطريقة سيتم ممارسة ضغوطات على المواطن العادي وسيتم بذلك تنفيذ خطة ترامب حيث سيضطر المواطن الى النزوح جنوبا، وبعدها لا أعرف إلى أين .."

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