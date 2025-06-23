ايران تهاجم قاعدة العديد الأمريكية في قطر

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هاجمت ايران أهدافا أمريكية في العراق وقطر ، حيث أعلن التلفزيون الإيراني عن بدء عملية "بشائر الفتح" ضد القاعدة الأمريكية في العديد بقطر . ووفقًا لمسؤول إسرائيلي، أُطلقت عشرة صواريخ على قطر، والتي تقع بها أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وهي قاعدة العديد. بالإضافة إلى ذلك، أُطلق صاروخ واحد على هدف أمريكي في العراق، الا أن مصادر عراقية نفت ذلك وذكرت انه أطلق الصافرات فقط.

وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء قطر، كما شغلت أجهزة الإنذار في قاعدة عين الأسد في العراق. وصرح مسؤولون عسكريون لرويترز بأن القاعدة العراقية في حالة تأهب قصوى، وأن أفرادها تلقوا أوامر بالتوجه إلى المخابئ.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة تُدين بشدة الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية على أراضيها، مؤكدةً عدم وقوع إصابات. وأضافت: "نعتبر الهجوم الإيراني انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتحتفظ قطر بحق الرد المباشر، بما يتناسب مع طبيعة ونطاق هذا الهجوم، وبما يتوافق مع القانون الدولي. وقد أحبطت منظومة الدفاع الجوي القطرية الهجوم واعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح".

هذا وصرح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن "قواتنا أطلقت عددًا من الصواريخ يعادل عدد القنابل التي أُلقيت على مواقع نووية". كما أشار المجلس إلى الهجوم على القاعدة الأمريكية في قطر، مضيفًا أن "عملنا لا يُشكل أي تهديد لجارتنا الصديقة قطر. وتبقى إيران ملتزمة بالحفاظ على العلاقات التاريخية الوثيقة ومواصلتها".

وأبلغت إيران الولايات المتحدة، عبر قناتين دبلوماسيتين، وقبل ساعات من الهجوم المُخطط له على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر. جاء ذلك نقلاً عن مسؤول كبير في المنطقة، نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق ،إثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم (الاثنين) إغلاق المجال الجوي للبلاد.

في وقت سابق من اليوم، أصدرت بريطانيا بيانًا حثّت فيه مواطنيها في قطر على "البقاء في مكان آمن حتى إشعار آخر". كما حثّت الصين مواطنيها في البلاد على "الحفاظ على أقصى درجات اليقظة وتعزيز الدفاع عن النفس".

تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية. وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وتُعدّ المقر الرئيسي المتقدم للقيادة المركزية. وتشترك في القاعدة القوات الجوية الأمريكية والقطرية والبريطانية.