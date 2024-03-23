غوتيريش يحث على فتح ممرات المساعدات الإنسانية في غزة وسط توترات متزايدة

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى معبر رفح على الجانب المصري اليوم، محذراً من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. في خضم القتال الدائر، دعا غوتيريش إسرائيل إلى الالتزام بعدم عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى وجود شاحنات المساعدات المحتجزة على الحدود والحالة الشديدة من الجوع بين سكان القطاع.

مع تكرار دعواته لوقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين، أكد غوتيريش على الدور المركزي الذي تلعبه مصر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، محذراً من "كارثة إنسانية" إذا لم يتم حل الأزمة.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، تصريحات الأمين العام، متهماً الأمم المتحدة بالانحياز ضد إسرائيل والفشل في إدانة حماس وتنظيم داعش والأونروا لتعاونهم مع الإرهابيين.

في الوقت نفسه، أشار منسق العمليات الحكومية في المناطق إلى أن العديد من شاحنات المساعدات متوقفة بانتظار توزيعها من قبل الأونروا ومنظمات الإغاثة الأخرى، مؤكداً على التزام إسرائيل بتسهيل نقل المساعدات.

وسط هذه التطورات، أفادت السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل سمحت بدخول أكثر من 17400 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب، تشمل أكثر من 218 ألف طن من المواد الغذائية، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية الراهنة.