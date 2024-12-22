"بدأ تجهيز الخطة قبل أربع سنوات": هكذا انهار نظام الأسد بسرعة لم تتخيلها فصائل المعارضة

تطرقت صحيفة "واشنطن بوست" بتقرير مفصل عن الأسباب الحقيقية التي قادت إلى انهيار نظام بشار الأسد بسرعة كبيرة، لم تكن حتى جماعات المعارضة المسلحة "تتخيلها"، واعتمد التقرير على معلومات من مقاتلين وقادة فصائل ومسؤولين غربيين وأتراك وديبلوماسيين، وأفراد من عائلة بشار الأسد والمقربين منه، والذين تحدثوا بشرط الكشف عن هوياتهم.

ووفقا العضو في هيئة تحرير الشام موسى الأسعد فإن التخطيط للعملية بدأ منذ أربع سنوات على الأقل، حيث عملت الهيئة بهدوء لشن هجوم مضاد من شأنه "تغيير ميزان القوى على الأرض"، وخلال تلك الفترة قامت الهيئة بإنشاء تحالفات مع فصائل أخرى وتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير عمليات إنتاج الأسلحة والأعتدة.

بحسب الأسعد، قدمت الهيئة خطة الهجوم إلى تركيا في وقت سابق من هذا العام، وحصلت الموافقة عليها من حيث المبدأ، ولكن لم تمنح الضوء الأخضر النهائي، بحسب التقرير، رغبت هيئة تحرير الشام بالتحرك والبدء بعمليتها "في اليوم الأول من غزو إسرائيل للبنان"، لكن ذلك لم يحدث، وجاءت نقطة التحول بعد اجتماع في 11 نوفمبر/تشرين ثاني في أستانا بكازاخستان، بين إيران وتركيا وروسيا.

هذا وحذرت تركيا الحكومة السورية والشريك الروسي ، موضحة أن الوضع الحالي في البلاد لم يعد قابلا للاستمرار في ظل غياب الحلول السياسية بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية وفقل لمسؤول تركي. وفي الوقت نفسه راقب فصائل المعارضة الوضع في لبنان بعد إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 26 تشرين ثاني/نوفمبر.

هيئة تحرير الشام قررت التحرك في صباح اليوم التالي من وقف إطلاق النار، وقال الأسعد، أن ذلك بسبب مخاوف من "عودة مقاتلي حزب الله إلى سوريا والقتال لجانب الأسد".

موسكو تتخلى عن الأسد

أظهرت موسكو دعمها لنظام الأسد لدى بدء الهجوم وقصفت مواقع المعارضة عندما وصلوا الى حلب، لكن وراء الكواليس، كانت روسيا على اتصال بتركيا وتبحث عن معلومات حول خطط هيئة تحرير الشام مع تحرك قواتها جنوبا، وذلك وفقا لما افاد به مسؤول غربي.

وأضاف المسؤول أن الأتراك، بدورهم، استخدموا المحادثات لتأكيد نقطتين رئيسيتين: أن دعم الأسد كان على الأرجح غير مجدٍ على المدى الطويل وأن قصف هيئة تحرير الشام كان فقط يجعل قادة سوريا المستقبليين يتحولون ضد موسكو.

بالنسبة لإيران فإنها حاوت إنقاذ نظام الأسد ، لكن بدون جدوى، ووفقا لأحد أفراد عائلته فإنه يبدو وكأنها شعرت بقليل من الإلحاح للقيام بذلك، حيث من الممكن أن الأخير أغضب طهران خلال الأشهر الأخيرة بعد محاولته تقليص النفوذ الإيراني حتى يرضي دول الخليج التي وعدت بمحاولة رفع العقوبات عن سوريا، وإنه عندما طلب الأسد تكثيف الدعم العسكري ، كان الوقت قد فات.

ووفقا لمصدر من عائلة الأسد، فاجأ الرئيس التركي اردوغان موسكو وطهران والأسد الذين كانوا يتوقعون ان يأمر بوقف بوقف الهجوم بعد الاستيلاء على حلب حتى يتم إجراء مفاوضات، لكن الأخير فاجأهم وطلب الاستمرار بالتقدم.

قوات المعارضة تتواصل مع الجيش السوري

بعد السيطرة على حلب بدأت فصائل المعارضة بالتواصل مع الجيش السوري، من خلال استخدام الطائرات المسيرة المحلية لإسقاط منشورات وفق الوحدات الحكومية والتي تحتوي على أرقام هواتف يمكن للجنود استخدامها من أجل الاستسلام، كانت مقاومة من قوات الأسد في جبل زين العابدين خارج حماة، والذي اعتبر خط الدفاع الأول للمنطقة التي تضم مئات الآلاف من العلويين، الطائفة التي ينتمي إليها الأسد وعائلته، حسبما قال أحد أفراد العائلة.

ووفقا لقريب للأسد ،بعض الضباط هناك رفضوا التعليمات بوضع أسلحتهم، مما ترك الجيش في ارتباك بشأن الأوامر للتراجع دون قتال، لكن الجبل سقط، وسرعان ما تبعته مدينة حماة، واعتبرت هذه خطوة استراتيجية ورمزية على اعتبار أن المدينة شهدت مجزرة ارتكبها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في عام 1982.

واصلت فصائل المعارضة الاندفاع نحو الجنوب، باتجاه حمص، ثالث أكبر مدينة في سوريا وبوابة للعاصمة والمناطق الساحلية، فصائل المعارضة كانت على إدراك أن الجيش السوري كان مرهقا، لكنهم لم يتوقعوا سرعة انهياره، وبحسب الصحيفة أشارت سجلات السجون التي راجعتها بأن السجون كانت ممتلئة بالمنشقين عن الجيش.

هذا وعاشت قوات الجيش السوري حالة من الفوضى في دمشق ، لم ينتظر الضباط التعليمات، وتخلصوا من زيهم الرسمي وارتدوا ملابس مدنية.