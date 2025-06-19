البيت الأبيض: "ترامب أعلن أنه سيقرر ما إذا كان سيهاجم إيران خلال الأسبوعين المقبلين"

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هل نقترب من هجوم أمريكي؟ أعلن البيت الأبيض مساء اليوم (الخميس) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر ما إذا كان سيهاجم إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وصرحت متحدثة باسم البيت الأبيض: "لم تكن إيران قط أقرب إلى امتلاك قنبلة نووية، وهي الآن في وضع هش للغاية بسبب الهجمات الإسرائيلية، وكان الرئيس واضحًا في أن على إيران إبرام اتفاق".

وأضافت: "إيران تمتلك كل ما تحتاجه للحصول على سلاح نووي، وكل ما تحتاجه هو قرار من المرشد الأعلى". وتابعت: "سيستغرق الأمر بضعة أسابيع لإكمال تجهيز السلاح، وسيشكل تهديدًا وجوديًا ليس فقط لإسرائيل، بل للعالم أجمع".

وأشارت المتحدثة إلى أن "إسرائيل فاقت توقعات الكثيرين من حيث قدرتها على عرقلة القدرات النووية الإيرانية، لكنها قضت أيضًا على شخصيات رئيسية في النظام الأمريكي. حضر الرئيس إحاطة أمنية، وهو لا يزال على اطلاع، وسيظل كذلك طوال هذه الحرب"

في الوقت نفسه، أفادت شبكة سي بي إس أن الرئيس يعتقد أنه لا يمكن إنهاء النشاط النووي في إيران دون تدمير منشأة فوردو النووية. ويعود ذلك إلى الأهمية الكبيرة للمنشأة بالنسبة لسرعة تطوير طهران للأسلحة النووية. ومع ذلك، قد يقرر الرئيس عدم الهجوم - إذا قررت القيادة الإيرانية تفكيك المنشأة نفسها.

كما ذُكر، تلقى الرئيس الأمريكي إحاطة حول مخاطر وفوائد القنبلة النووية في فوردو، الموقع النووي الأكثر أمنًا في إيران. ويتمثل موقفه في أن إبطال مفعول القنبلة ضروري نظرًا لخطر إنتاج الأسلحة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. وقال أحد المصادر: "إنه يعتقد أنه لا خيار أمامه، فإتمام المهمة يتطلب تدمير فوردو".

كما ورد أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، صرّح في اجتماع مغلق بأن إيران على وشك امتلاك أسلحة نووية، على عكس تقييمات الاستخبارات الأمريكية الأخيرة. وخلال المناقشات، عُرضت على ترامب تقارير استخباراتية تشير إلى مدى سرعة إيران في إنتاج القنابل، وفقًا لمصدرين.

وأفادت مصادر أخرى بأن ترامب كان مستعدًا لإشراك الولايات المتحدة إذا كان ذلك ضروريًا لتدمير الموقع. ومع ذلك، لا يزال يدرس خياراته ولم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد. وقال مصدران إنه يناقش لوجستيات استخدام القنابل الخارقة للتحصينات.

البيت الأبيض: "قال الرئيس ترامب إنه سيتخذ قرارًا بشأن إيران خلال الأسبوعين المقبلين".

خلال اليوم من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في واشنطن. وذلك بهدف بحث ما إذا كان هناك طريق دبلوماسي يمكن اقتراحه على إيران لإنهاء النزاع.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قوات عسكرية أمريكية تتموضع في مضيق هرمز، وذلك استعداداً لمختلف الطرق التي قد ترد بها إيران. وذكر مصدران في جهاز الأمن الأمريكي أن البحرية الأمريكية تسعى لتوزيع سفنها في الخليج بحيث تكون أقل عرضة للخطر. ورفض مصدر في البحرية الأمريكية التعليق. وتحدث المصدران بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث علنياً. إيران تعهدت بأنه إذا تعرضت لهجوم من قبل القوات الأمريكية، فإنها سترد بالقوة – وهو أمر قد يؤدي إلى دائرة من التصعيد.