مصادر في الولايات المتحدة: "إسرائيل لم تستبعد الرد ضد إيران في يوم الغفران"

أفادت قناة "إن بي سي" الليلة (الأربعاء)، أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بعد بتفاصيل الرد المتوقع ضد إيران، في حين زعم ​​أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد في إسرائيل، لا في الموعد ولا في أهداف العملية.

تحدث وزير الدفاع لويد أوستن مع نظيره يوآف غالانت يوم الأحد الماضي وأفيد أنهما ناقشا الردود المحتملة ولكن ليس القرار النهائي لإسرائيل بشأن ما يتوقع أن تفعله ومتى. وبحسب التقرير، فإن الخيارات المتبقية للهجوم هي البنية التحتية العسكرية والاستخباراتية الإيرانية، والدفاع الجوي ومنشآت الطاقة. ومع ذلك، أفيد أن غالانت وأوستن لم يناقشا المنشآت النووية كأهداف محتملة.

وناقش كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين أيضًا تنفيذ ضربات محدودة للغاية ضد أهداف إيرانية داخل وخارج الجمهورية الإسلامية. وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إنهم لا يتوقعون أن تدعم الولايات المتحدة الرد الإسرائيلي بشكل مباشر، ويتوقعون بدلاً من ذلك أن تدعم الولايات المتحدة إسرائيل من خلال فرض عقوبات كبيرة ضد إيران.

ويقول التقرير أيضًا إن مسؤولين أمريكيين كبارًا يزعمون أن إسرائيل أوضحت أنها لا تستبعد الرد خلال يوم الغفران. ويعتقد مسؤولو البيت الأبيض أنه باستثناء حالة وقوع هجوم كبير على البنية التحتية النووية، فإن إيران لن ترغب في بدء حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.