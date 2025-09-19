بعد الغارات الإسرائيلية على أراضيها: قطر تحيل قضيتها على الجنائية الدولية

قد يعجبك أيضًا -

باشرت قطر إجراءات قانونية ضد إسرائيل في أعقاب غارة 10 سبتمبر/ايلول الجاري التي استهدفت قادة حماس في الدوحة، وأسفرت عن مقتل خمسة أعضاء من الحركة وضابط أمن قطري. ووفقًا لوزارة الخارجية، التقى محمد الخليفي، المسؤول عن قيادة هذه المبادرات، برئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، في لاهاي، الأربعاء المنصرم.

وبصفتها دولة مراقبة، لا تستطيع الدوحة إحالة الأمر مباشرةً إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تستكشف "جميع السبل القانونية والدبلوماسية" لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. وقد أثار الهجوم غضبًا دوليًا، حيث نددت الأمم المتحدة بـ"الانتهاك الصارخ للقانون الدولي"، بينما وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادًا نادرًا لإسرائيل.

وأعلنت حماس أن كبار قادتها السياسيين، المقيمين في قطر منذ عام 2012 بموافقة واشنطن، نجوا من الهجوم. وتُعدّ إسرائيل وقطر، على الرغم من كونهما حليفتين للولايات المتحدة، محور مفاوضات هدنة في غزة.

في أعقاب قمة استثنائية عُقدت في الدوحة، دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل ودعم الملاحقات القضائية الدولية. وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، والقيادي العسكري في حماس محمد ضيف، الذين اغتالتهم إسرائيل منذ ذلك الحين.