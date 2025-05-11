ألغيت تقريبًا بسبب المخاطر – عثر عليه على بعد عشرات الكيلومترات من إسرائيل | تفاصيل عملية استعادة تسفي فيلدمان من سوريا

تتكشف تفاصيل جديدة حول عملية استرجاع رفات جثمان مقاتل سلاح المدرعات الرقيب تسفي فيلدمان صباح اليوم (الأحد)، والذي قتل في معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى عام 1982. وبذلك، علم أن العملية، التي جرت في عمق الأراضي السورية، أدارها الموساد ونفذت على عدة مراحل، مع وجود خطر كبير على الحياة - لدرجة أن كبار المسؤولين الأمنيين فكروا في إلغاءها بسبب مستوى الخطورة.

وتم تنفيذ العملية من قبل "عناصر الموساد" والجيش الإسرائيلي، دون إشراك جهات أجنبية - على عكس عملية استعادة جثمان زكريا باومل في عام 2019، والتي تم تنفيذها بمساعدة وحتى تحت قيادة روسيا. وقد ظل فيلدمان في عداد المفقودين منذ عقود من الزمن منذ المعركة، ولم يتم التعرف على جثمانه إلا الليلة الماضية بعد إعادتها إلى إسرائيل منذ بعض الوقت.

Kobi Gideon/ GPO

وعلم أيضًا أن العملية استمرت لسنوات عديدة وبدأت منذ فترة طويلة. وفي السنوات الأخيرة، في ظل نظام الأسد ونظام الجولاني، كان هناك تسريع لتنفيذ العملية. وفي ظل النظام الجديد، أي في الأشهر الأخيرة، حدث تقدم كبير. ولكن من المهم التأكيد على أن نظام أحمد الشرع لم يكن متورطًا بالعملية.

معركة السلطان يعقوب وقعت في منطقة البقاع بين الجيش الإسرائيلي والجيش السوري عام 1982، وخلالها فُقد ثلاثة مقاتلين. وإلى جانب فيلدمان وبوميل، لم يتم العثور حتى الآن على جثمان الجندي الثالث، الرقيب أول يهودا كاتس. الجهود المبذولة لإعادته تجري على قدم وساق.