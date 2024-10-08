تقرير : وفد حماس يلتقي في القاهرة ممثلين عن حركة فتح

ذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، صباح اليوم (الثلاثاء)، أن وفداً من حركة حماس برئاسة خليل الحية، نائب يحيى السنوار، وصل إلى القاهرة للقاء وفد من فتح. ويأتي اللقاء الذي حضره أيضا رئيس دائرة العلاقات العربية في حماس حسام بدران، ضمن سلسلة لقاءات بين التنظيمات الفلسطينية، تعقد برعاية مصرية.

وشدد التقرير أيضًا على أن "الغرض من هذه الاجتماعات هو إنهاء الخلافات الفلسطينية الداخلية والاتفاق على نهج موحد للإدارة المشتركة لقطاع غزة - وهو النهج الذي سيعرقل محاولات إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة وإخلاء سكان شمال قطاع غزة".

وتم الإعلان عن عقد اللقاء بداية الأسبوع على قناة الحدث السعودية. إلى ذلك، أفاد مصدر في حركة حماس ، على شبكة العربية، قبل نحو أسبوع ونصف عن التوصل إلى اتفاق مع حركة فتح بشأن الإدارة المدنية لقطاع غزة. وبموجب الاتفاقات، لن تقوم حماس بمراقبة المعابر الحدودية لقطاع غزة، كما تم التوضيح أنه خلال هذه الفترة تستمر المحادثات بين كبار مسؤولي حماس وفتح حول شكل إدارة قطاع غزة هذه الأيام.

وعقدت اجتماعات مماثلة في الأشهر الأخيرة بين المنظمات التي التقت في الصين وروسيا، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن مسألة المصالحة الداخلية الفلسطينية.