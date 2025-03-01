إسرائيل: أكثر من 60 ألف زائر يستمتعون بعطلة نهاية أسبوع مشمسة في المتنزهات الطبيعية

استغل حوالي 60 ألف متجول وزائر، اليوم السبت، المشمس للاستمتاع ببالمشاهد الطبيعية في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية في جميع أنحاء إسرائيل. ومن بين المواقع الأكثر زيارة كانت محمية حرمون بانياس الطبيعية، والحدائق الوطنية في قيسارية، وتل أفيك، وبيت جبرين، وحديقة إشكول، وتل عسقلان.

ويمثل هذا الحضور بداية شهر مارس/آذار، والذي تم تحديده كشهر الحفاظ على الطبيعة، مع التركيز بشكل خاص هذا العام على حماية الزهور البرية والطبيعة بشكل عام.

وفي السياق أكدت مديرة إدارة المعلومات في هيئة الطبيعة والمتنزهات مازي ماجناجي موسكوفيتز، على أهمية هذه المبادرة: "اليوم، في بداية شهر مارس، يبدأ شهر الحفاظ على الطبيعة، وهذه المرة بموضوع حماية الزهور البرية بشكل خاص والطبيعة بشكل عام. لقد نظمنا العديد من الأنشطة والرحلات والفرص التطوعية للاحتفال بهذا الشهر، ونحن سعداء بانضمام الجمهور إلينا - لأنه فقط من خلال مشاركتهم يمكننا الحفاظ على هذه الكنوز الطبيعية التي تزين مناظرنا الطبيعية وتسعد قلب الإنسان".

أعدت هيئة الطبيعة والمتنزهات برنامجا متنوعا من الأنشطة بهدف رفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية. المزيد من المعلومات حول شهر الحفاظ على الطبيعة، والأزهار البرية، وفرص التطوع والأنشطة متاحة على موقع الهيئة.