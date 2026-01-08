السفير هكابي في مقابلة: "أقدّر أن صفقة بيع طائرات F-35 لتركيا لن تتم بالمستقبل القريب"

بين لبنان وإيران والضفة الغربية و-Project Sunset: صرح السفير الأمريكي لدى الولايات المتحدة في مقابلة خاصة على شاشة i24NEWS العبرية"أنا أقدّر أن بيع طائرات F-35 لتركيا لن يتم في المستقبل القريب، حقًا لا أعتقد ذلك"، قال هكابي في حديث مع i24NEWS، "أحد الأسباب هو أن تركيا لا تزال تمتلك معدات روسية - وهذا يشكل بالنسبة لنا خطًا أحمر لهذه الخطوة، والسبب الثاني هو أن لدينا اتفاقًا واضحًا جدًا مع إسرائيل بشأن التفوق العسكري النوعي."

وأضاف: "هذه سياسة طويلة الأمد، حيث لا نقدم لأي طرف أي شيء يمكن أن ينتقص من التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. وهذا يعني أن إسرائيل سيكون لديها دائماً أحدث وأفضل تكنولوجيا نمتلكها".