السفير هكابي في مقابلة: "أقدّر أن صفقة بيع طائرات F-35 لتركيا لن تتم بالمستقبل القريب"

مايك هاكابي أجرى مقابلة مع غاي عزريئيل وتطرق الى قضية بيع الطائرات المتقدمة لتركيا • "لا يزالون يحتفظون بمعدات روسية - هذا خط أحمر بالنسبة لنا" •

غاي عزرئيل
غاي عزرئيل ■ مراسل مختص بالشؤون السياسية في القناة العبرية | @GuyAz
دقيقة 1
دقيقة 1
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عند توليه منصبه، 21.4.25
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عند توليه منصبه، 21.4.25Haim Goldberg/FLASH90

بين لبنان وإيران والضفة الغربية و-Project Sunset:  صرح السفير الأمريكي لدى الولايات المتحدة في مقابلة خاصة على شاشة i24NEWS العبرية"أنا أقدّر أن بيع طائرات F-35 لتركيا لن يتم في المستقبل القريب، حقًا لا أعتقد ذلك"، قال هكابي في حديث مع i24NEWS، "أحد الأسباب هو أن تركيا لا تزال تمتلك معدات روسية - وهذا يشكل بالنسبة لنا خطًا أحمر لهذه الخطوة، والسبب الثاني هو أن لدينا اتفاقًا واضحًا جدًا مع إسرائيل بشأن التفوق العسكري النوعي."

وأضاف: "هذه سياسة طويلة الأمد، حيث لا نقدم لأي طرف أي شيء يمكن أن ينتقص من التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. وهذا يعني أن إسرائيل سيكون لديها دائماً أحدث وأفضل تكنولوجيا نمتلكها".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات