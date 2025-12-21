المسؤول الأمريكي البارز ليندسي غراهام لـ4NEWS: "أؤيد شن هجوم على إيران"

السيناتور الأمريكي البارز ليندسي غراهام يزور هذه الأيام إسرائيل، وقد التقى، من بين أمور أخرى، ليس فقط مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - بل أيضًا مع مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي مثل رئيس شعبة العمليات ووزير أمن إسرائيل كاتس. القضية المركزيةالتي بخثت: الصواريخ الباليستية الإيرانية. في مقابلة خاصة مع مراسل الشؤون الديبلوماسية في القناة العبرية عمِحاي شتاين، قال غراهام إنه "يدعم شن هجوم على إيران".

قال السيناتور الجمهوري: "إنهم يحاولون استعادة قدرتهم على تخصيب اليورانيوم. وهذا يُمثل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل فيما يتعلق بإنتاج الصواريخ". ويرى أن الوضع واضح: يجب ألا تمتلك إيران صواريخ باليستية. كما يعتبرها تهديدًا استراتيجيًا للولايات المتحدة: "أريد أن أكون واضحًا جدًا - أي شيء يُضعف إسرائيل يُضعف أمريكا أيضًا. أعتقد أن الهجوم التالي يجب أن يستهدف هذه القدرة"..

عندما سُئل غراهام عما إذا كان ينبغي لإسرائيل والولايات المتحدة الإطاحة بالنظام الإيراني، أجاب بأنه يعتقد أن "الشعب الإيراني سيفعل ذلك. أريد إضعاف النظام. إنهم متعصبون، نازيون، يضطهدون شعبهم. ومع ذلك، فأنا لا أؤيد غزوًا أمريكيًا، بل أؤيد توجيه ضربة عسكرية عندما يبدأون في إظهار بوادر استئناف البرنامج النووي أو برنامج الصواريخ."