هل سيخلق أزمة بالحكومة ؟ الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر لتجنيد 3000 من اليهود الحريديم الأسبوع المقبل

نشر أول : الجيش الإسرائيلي يخطط لتقديم نحو 3000 استدعاء للتجنيد للشباب الحرديم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لوزير الدفاع - كما تم الإعلان اليوم (الاثنين) على i24NEWS. تفاصيل أكثر عن الإجراء - اليوم في الإصدار المسائي.

وبعد النشر، ردت حركة جودة الحكم: "هذه مجرد خطوة جزئية، ولا تلبي متطلبات القانون وقرار محكمة العدل العليا. ولا يتمتع الجيش الإسرائيلي بسلطة إصدار أوامر التجنيد لـ 3000 من رجال الحريديم ويقضي القانون بتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية المطلوب تجنيدهم، والذين يبلغ عددهم حوالي 63 ألف شخص بحسب معطيات الدولة"..

وتابع :"إصدار الأوامر لمجموعة محدودة فقط يشكل خرقًا لقرار المحكمة العليا وانتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون. نحن نطالب الجيش الإسرائيلي بالتحرك الفوري لإصدار أوامر التجنيد لجميع طلاب المدارس الدينية الملزمين بالتجنيد، بدون تمييز ودون اختيار انتقائي."

ويشار الى أنه في الشهر الماضي، أصدر قضاة المحكمة العليا (المحكمة العليا) خكما بالإجماع على أن الدولة يجب أن تتحرك فورًا لتجنيد طلاب المدارس الدينية - بل وقضوا بوقف تمويل طلاب المدارس الدينية الذين لا يلتحقون بالتجنيد".