قبرص تشتري نظام دفاع إسرائيلي

اشترت قبرص من إسرائيل نظام دفاع جوي متطور، قادر على اعتراض التهديدات على مدى يصل إلى 150 كيلومترا، هذا ما نقلته وسائل إعلام في الجزيرة اليوم (الخميس)، حيث وفقا للبعض فقد وصلت الشحنات الأولى من النظام إلى قبرص في الأيام الأخيرة، وزعم أحد التقارير أن البطارية الأولى قد تم نشرها بالفعل وأصبحت جاهزة للعمل.

وبحسب التقارير فإن النظام الذي تم شراؤه هو نظام باراك إم إكس، وهو نظام دفاعي يتكيف مع العمليات من البحر أو من الأرض، ويتضمن عدة أنواع من الصواريخ الاعتراضية التي تسمح بضرب مجموعة متنوعة من الأهداف على مدى يتراوح بين 2 كم إلى 150 كم: الطائرات والمروحيات والقطع الجوية بدون طيار والصواريخ المضادة للسفن وصواريخ كروز وحتى بعض الصواريخ الباليستية. وتستخدم البحرية الإسرائيلية أيضًا النظام تحت اسم آخر، وهو "البرق الوقائي".

ووصفت التقارير المحلية عن شراء النظام بأنه من الأكثر تقدما في المنطقة، وقارنته بعض وسائل الإعلام هناك بنظام "القبة الحديدية" الذي نال شهرة هائلة في العالم. وكتبت صحيفة كاثيميريني، على سبيل المثال، "هذا النظام المبتكر، الذي بدأ تشغيله فقط خلال الـ 48 ساعة الماضية، يحسن بشكل كبير قدرة الجزيرة على الدفاع عن نفسها ضد مجموعة واسعة من التهديدات الجوية"، وتم التأكيد هناك أيضًا، على أن النظام الجديد سيوفر "مستوى غير مسبوق من الأمن"، وسيمنح قبرض القدرة على فرض "منطقة حظر الطيران" في مجالها الجوي، إذا صح التعبير.

وبحسب التقارير، بدأت المحادثات حول شراء النظام في عام 2021 –وذلك على خلفية التعاون الأمني بين إسرائيل وقبرص في السنوات الأخيرة. وشمل التعاون العديد من التدريبات المشتركة للقوات الجوية مع اليونان أيضًا. وكانت هذه التدريبات تجرى في كثير من الأحيان فوق سماء قبرص أو اليونان، لأن لديهما أنظمة روسية الصنع مضادة للطائرات، وحقيقة أن هذه الأنظمة روسية قديمة هي أحد الأسباب الرئيسية التي حث حكومة نيقوسيا على شراء الأنظمة الإسرائيلية.

وتستخدم قبرص حالياً لأغراض الدفاع الجوي بواسطة نظام Tor M1 الروسي. وكانت روسيا المورد الرئيسي للمعدات العسكرية لقبرص لعقود من الزمن، لكن الاتفاقيات الأمنية بينهما تقلصت حتى قبل الحرب في أوكرانيا. وقال مسؤول كبير في نيقوسيا لوكالة رويترز للأنباء اليوم إنه في أعقاب العقوبات المفروضة على موسكو منذ عام 2022، تعاني قبرص (وهي جزء من الاتحاد الأوروبي) من نقص في قطع الغيار للأنظمة الروسية.

وأشار المسؤول القبرصي الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن "هذا هو السبب وراء تحول قبرص مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى إسرائيل. وكجزء من هذا، هناك جهود مستمرة لتطوير مظلة الدفاع الجوي لدينا". وبحسب تقرير رويترز، فإن نظام باراك MX الإسرائيلي سيدخل أولا كنظام مكمل للأنظمة الروسية، وسيحل محلها لاحقا. وبحسب التقارير المختلفة، تجري اليونان حاليًا أيضًا محادثات مع إسرائيل بشأن شراء أنظمة دفاعية. علمًا أنها مهتمة بشراء منظومات غير المنظومة التي اشترتها قبرص. وعلم أن اليونان مهتمة بشراء منظومة مقلاع داوود وSPYDER.

وخلفية شراء النظام الدفاعي هي التوترات طويلة الأمد بين قبرص، وبالطبع اليونان أيضًا، ضد تركيا. ودعونا نتذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974 - عندما غزت تركيا شمال الجزيرة عقب انقلاب عسكري وقع في الجزيرة في ذلك الوقت بدعم من اليونان. لمدة 50 عامًا، على الجانب الشمالي من الجزيرة، يوجد كيان سياسي (ومسلح تمامًا) يُعرف باسم الجمهورية التركية لشمال قبرص، والتي لم يتم الاعتراف بها كدولة مستقلة من قبل أي دولة في العالم باستثناء تركيا. ومن ناحية أخرى، توجد قبرص اليونانية، الدولة القبرصية الرسمية العضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد انهارت على مر السنين عدة جولات من محادثات السلام التي كانت تهدف إلى توحيد الجزيرة.

وألمح الرئيس القبرصي إلى التهديد التركي عندما سأله الصحافيون اليوم عن شراء النظام الإسرائيلي، ودون أن يؤكد ذلك رسمياً قال: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا سنفعل، ونفعل، كل شيء ضروري لتعزيز قوة الردع لقبرص، ليس فقط لأننا دولة تحت الاحتلال، ولكن أيضًا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقع في منطقة ذات أهمية جيواستراتيجية فريدة".

وربما جاء تجنبه تأكيد التقارير، على خلفية التوترات مع تركيا. هناك حادثة وقعت عام 1998 لا تُنسى، عندما ردت أنقرة بقوة عندما اشترت قبرص اليونانية صواريخ إس-300 من روسيا. ولتجنب المواجهة العسكرية، كان على قبرص أن تنقلهم إلى جزيرة كريت. وفي التقارير الواردة الآن في وسائل الإعلام القبرصية، تم التأكيد على أن تركيا "صامتة" في الوقت الحالي فيما يتعلق بشراء النظام الإسرائيلي.