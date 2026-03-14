هل تنضم سوريا إلى المواجهة ضد حزب الله؟ مخاوف في السعودية من التصعيد

أفاد مصدر في العائلة المالكة السعودية لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأن هناك احتمالًا لانخراط سوريا في الجهود الرامية إلى الحد من نفوذ حزب الله، إلى جانب إسرائيل والقيادة اللبنانية، في محاولة لتقييد تحركات التنظيم على الحدود.

وبحسب مصدر عربي رفيع، تشعر الرياض بقلق من أن يؤدي أي صدام مباشر بين حزب الله والنظام السوري في المناطق الحدودية إلى انتقال التوتر إلى داخل الأراضي السورية، ما قد يهدد استقرار حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع المدعومة من السعودية.

ووفق التقرير، يعمل الجيش السوري في الفترة الأخيرة على منع محاولات تسلل عناصر من حزب الله إلى الأراضي السورية، بعد تقارير عن سعيهم لاستخدامها منصة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. كما أرسلت دمشق خلال الأيام الماضية آلاف الجنود إلى الحدود مع لبنان لمنع امتداد المواجهة إلى داخل سوريا.

في المقابل، ربط الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب ألقاه بمناسبة يوم القدس التصعيد الحالي في لبنان بالتطورات في إيران، مشيرًا إلى أن قرار التصعيد جاء عقب الضربة الإسرائيلية على إيران ومقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

ووصف قاسم المواجهة الحالية بأنها "معركة استنزاف"، مؤكدًا أن الهدف منها التنسيق مع إيران للضغط على إسرائيل ودفعها إلى اتفاق بشروط أكثر ملاءمة. كما قلّل من شأن التهديدات الإسرائيلية باغتياله، قائلًا إن هذه التهديدات "لا قيمة لها".