هل ستقبل السعودية التطبيع مع إسرائيل مقابل تنازل ترامب عن فكرة تهجير أهالي غزة؟

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي العميد حسن الشهري- خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبة أن المملكة العربية السعودية "متمسكة بثوابتها ولن تقبل بالتطبيع مع إسرائيل الإ بعد اكتمال شروط إقامة الدولة الفلسطينية".

وصرح خلال مداخلته أنه "يمكن أن يكون أحد أسباب تصريحات ترامب عن تهجير أهالي غزة هو من أجل الضغط على المملكة العربية السعودية، لكن المملكة لا تتنازل عن ثوابتها ومبادئها، وهذه الثوابت معلنة ، لا علاقات مع إسرائيل إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية بناء على حل الدولتين وعلى حدود 1967 ، اذا اكتملت الشروط لإقامة الدولة الفلسطينية فإن المملكة جاهزة لمثل هذا الأمر".

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