تقرير: الحوثيون يستعدون للإعلان عن مقتل عدد من كبار قياداتهم

أفاد موقع "خط الدفاع" الإخباري اليمني، المعارض للحوثيين، اليوم السبت، نقلاً عن مصادره، أن "الحوثي يستعد للإعلان عن مقتل عدد من قادته وقياداته، وتنظيم جنازات رسمية لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن "القتلى سقطوا في هجمات إسرائيلية وأمريكية خلال الأشهر الأخيرة".

قبل نحو أسبوعين، أعلن الحوثيون مقتل رئيس أركانه، محمد عبد الكريم الغماري، متأثراً بجروح بالغة في هجوم إسرائيلي خلال عملية "تيفات مزال"، التي هاجم فيها الجيش الإسرائيلي عدداً من كبار الشخصيات اليمنية وقتلهم. وجاء في بيان رسمي نشره الحوثيون أن "جولات المواجهة مع العدو لم تنتهِ"، وهددوا إسرائيل "بأنها ستتلقى عقابها الرادع على جرائمها"، وأكد الجيش الإسرائيلي مقتله، مشيراً إلى أن الغماري عُيّن رئيساً للأركان عام 2016 بعد سلسلة طويلة من المناصب القيادية في أنصار الله الحوثي، وأشارت التقارير إلى أنه كان على مدى سنوات شريكاً في بناء قوة الجيش الحوثي، ولعب دوراً محورياً في تأسيس منظومة الصواريخ، وتأسيس أنظمة إنتاج الأسلحة.