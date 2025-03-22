احتجاجات عائلات الرهائن: "نتنياهو ليس فوق القانون، والحكومة التي ترفض الانصياع للقانون حكومة خطيرة يجب إيقافها"

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم، وللاحتجاج على قرارات حكومة نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا. وانطلقت المظاهرة في ساحة هبيما في تل أبيب قبل أن تتجه بمسيرة نحو مدخل بيغن المؤدي إلى منطقة كيريا الحكومية. وكان من بين المتحدثين زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان.

وصعد رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، إلى المنصة، وانضم إلى الدعوة لإغلاق الاقتصاد: "نتنياهو ليس فوق القانون. لا أحد فوق القانون. والحكومة التي ترفض الانصياع للقانون حكومة خطيرة يجب إيقافها. يجب أن نسقطها! نحن نُعطل، ونُضرب، ونُغلق الاقتصاد والموانئ ووسائل النقل والمدارس والجامعات والشركات والشوارع. نحن نُغلق البلاد - لإنقاذها". كما هاجم الحكومة قائلاً: "نعيش لحظة تاريخية غير مسبوقة. لحظة تُدير فيها الحكومة الإسرائيلية ظهرها للقانون والمحكمة العليا والجمهور. وفي هذه اللحظة، أقول هنا: إن أي حكومة في إسرائيل ترفض الانصياع لقرار المحكمة العليا هي حكومة غير قانونية وخطيرة".

ودعا جولان بعد ذلك أعضاء المعارضة إلى الاتحاد ضد الحكومة. حان وقت التوحد. أناشد أصدقائي غادي آيزنكوت، ويائير لابيد، وبيني غانتس: دعونا نتوحد. ليس هذا وقت الحسابات السياسية الضيقة، وليس هذا وقت الحسابات الشخصية. هذا هو الوقت المناسب لتشكيل جبهة ديمقراطية موحدة، قوية، مستقرة، وحازمة"

ومن جهته تحدث رئيس بلدية هود هشارون، أمير كوخافي، مسلطاً الضوء على الدعم البلدي الواسع: "أنا هنا نيابة عن تل أبيب، ورهط، وحيفا، وجازر، وإيميك حيفر، وأم الفحم، وهرتسليا، والمطلة، وما لا يقل عن 60 مجلساً إقليمياً وبلدية ومدينة أخرى من مناطق وفئات سكانية مختلفة، والتي شهدت أمس وزراء يطالبون رئيس الوزراء بانتهاك أحكام المحكمة العليا، وحشدوا لإخباره "لا تفعل ذلك".

كما تحدث ميخال تسور، ممثل قطاع التكنولوجيا العالية، قائلاً: "نحن بالفعل في وضع توقفت فيه غالبية شركات التكنولوجيا العالية عن التسجيل في إسرائيل. من أين ستأتي عمليات الخروج والاكتتابات العامة الأولية التي تمول أمننا؟ هل ستأتي من إعادة إعمار الشمال والجنوب؟ أقول هنا إن قطاع التكنولوجيا العالية يحشد جهوده أيضًا للحفاظ على سيادة القانون بكل الوسائل القانونية الممكنة. أقول هنا إننا لن نسمح للوزراء بالدعوة إلى انتهاك قرارات المحاكم".

في المظاهرة الأسبوعية لمجتمع نير عوز في كارمي جات لإطلاق سراح الرهائن الـ59 الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس، تحدثت أفيتال ديكل تشين، زوجة الرهينة السابق ساغي ديكل تشين، الذي تم إطلاق سراحه بعد 497 يومًا في الأسر. وظهر ساجي لأول مرة أمام العلن لدعم الحركة. وقالت "اليوم أنا عاطفية بشكل خاص لأنني للمرة الأولى أقف هنا وأتحدث أمام أهم شخص في حياتي - ساجي، حب حياتي"، وتابع"أنتم هنا اليوم، وترون كيف يبدو تجمع الرهائن في إسرائيل. أريدكم أن تنظروا حولكم وتروا مدى القوة الموجودة هنا. لن نتخلى عن الرهائن، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى ديارهم. القوة التي ترونها هنا هي قوة راسخة، تقاوم في كل الظروف، تأتي كل سبت لتقول لنا جميعًا: نحن معكم".