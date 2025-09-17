اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية خلال عملية هدم عشرات المنازل في قرية السر في النقب

قد يعجبك أيضًا -

شاركت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء في عمليات هدم بيوت في قرية السر الغير معترف بها قرب بلدة شقيب السلام في النقب جنوب إسرائيل، حيث هدم 40 بيتا من منازل القرية، وخلال ذلك وقعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والسكان جرى خلالها إحراق مبان وإطارات.

الشرطة الإسرائيلية أعلنت في بيانها أنها استخدمت وسائل "لتفريق المظاهرات" وأضافت أنها "تساعد سلطة أراضي إسرائيل بتنفيذ أمر الهدم القضائي بمشاركة شرطة حرس الحدود ووحدات أخرى" وقالت إن "تنفيذ الأمر جاء بعد عدة محاولات للتحدث مع السكان حتى يقوموا بالهدم بشكل ذاتي".

وأشار بيان الشرطة إنه "منذ لحظة دخول القوات الى المنطقة ، بدأت أعمال شغب بمشاركة العشرات من سكان المنطقة الذين أحرقوا الإطارات والمباني في محاولة لمنع قوات الشرطة من تنفيذ أمر الهدم".

هاجم عضو الكنيست وليد الهواشلة، الذي كان حاضرًا في المنطقة، الشرطة والحكومة أيضًا: "استخدمت قنابل يدوية هنا، والشرطة تمنع الناس من التعبير عن معاناتهم. هذه هي سياسة هذه الحكومة، وهذه هي سياسة بن غفير وشرطة المنطقة - التعامل بالقوة مع الناس. هذا أمر غير مقبول. نطالب مرارًا وتكرارًا بالتحدث إلى الناس بأسلوب حواري محترم، لكن هذا لم يحدث، ولهذا السبب نرى النتيجة اليوم".

المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب صرح في بيان: "هذا مثالٌ على السادية المُفرطة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية. وحسب ادعاء الدولة - الذي يتطلب إثباتًا - يُفترض أن يحصل السكان على قطع أرض بديلة خلال الأسابيع المقبلة على أي حال، فلماذا لا يتم تنفيذ هذه الخطوة بإنسانية؟ يُطرد حوالي 150 شخصًا من منازلهم اليوم - أي ما يعادل حوالي 10,000 شخص منذ تشكيل حكومة الهدم - لمجرد أن أحدهم يريد إيذاء كبار السن والمرضى والأطفال والأمهات الجدد وسكان الحي الآخرين لأسباب عنصرية".