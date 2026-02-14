الخارجية السعودية يبحث أوضاع غزة مع الممثل السامي لمجلس السلام في ميونيخ

ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن الأمير فيصل بن فرحان بحث مع الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف المستجدات بشأن قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها"، وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود نشر قيم الحوار والتسامح ومحاربة التطرف، وأهمية إثراء التفاهم والتعايش المشترك". وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 2026 في ألمانيا"، وأضافت" الأمير فيصل بن فرحان التقى كذلك بالمبعوث الأميركي الخاص لمكافحة معاداة السامية يهودا كابلون".

وكان وزير الخارجية السعودي، قد قال، أمس الجمعة، إن "الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مستمرة"، مؤكداً أن "الموت في القطاع لم يتوقف رغم الهدنة وبدء إعادة الإعمار"، فيما أشار إلى أن "مجلس السلام" بشأن غزة "خطوة على طريق تقرير المصير الفلسطيني".وشدد على "نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والتدمير" في مؤتمر ميونيخ للأمن، على ضرورة وحدة غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث "دون استقرار القطاع".