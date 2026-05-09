تقرير: إسرائيل تُنشئ قاعدة سرية في العراق مع بداية عملية إيران

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء اليوم السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة أن إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في الأراضي العراقية لدعم عملية "زئير الاسد" ضد إيران، وشنّت غارات جوية على جنود عراقيين كادوا يكتشفونه في بداية الحرب.

ووفقاً للمصادر نفسها، أنشأت إسرائيل هذا الموقع في الصحراء العراقية قبيل بدء العملية بعلم الولايات المتحدة. وقد استُخدم الموقع كقاعدة للقوات الخاصة ومركزاً لوجستياً لسلاح الجو الإسرائيلي.

وتمركزت فرق الإنقاذ هناك تحسباً لإسقاط طائرات الطيارين الإسرائيليين أثناء مهامهم. ومع ذلك، لم يُسقط أي طيار إسرائيلي حتى الآن. ولعلكم تذكرون أنه عندما أُسقطت طائرة أمريكية من طراز إف-15 قرب أصفهان، عرضت إسرائيل المساعدة في إنقاذ طاقمها المكون من شخصين، ونفّذت غارات جوية لحماية عملية الإنقاذ.