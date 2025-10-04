سيدة تواجه مسيّرة تهريب قرب الحدود المصرية الإسرائيلية - وتقع في مطاردة خطيرة

حادث خطير على بعد حوالي 3 كيلومترات من الحدود مع مصر: إسرائيلية من منطقة النقب كانت تتنزه أمس (الجمعة) بعد الظهر بالقرب من بلدة عزوز التجمعية، صادفت بالصدفة موقع سقوط طائرة مسيّرة للتهريب كانت مربوطة بها حزمة. تصرفت بهدوء وأبلغت مسؤولي الأمن في البلدة على الفور، لكن أثناء شروعها في التصوير، وصلت سيارتان إلى المكان وبدأتا بمطاردتها بسرعة عالية. أثناء محاولتها الهرب، اقترب مسؤول الأمن الذي اتصلت به بسيارته بسرعة، فهرب المطاردون.

كما ذُكر، وقع الحدث يوم الجمعة بعد الظهر، عندما صادفت إحدى الإسرائيليات التي تسكن المنطقة وهي تتنزه في منطقة عزوز مكان سقوط طائرة دون طيار تابعة للمهربين. الإسرائيلية، التي أظهرت رباطة جأش وذكاء، أبلغت فورًا مسؤول الأمن في البلدة، وأخرجت هاتفها المحمول وبدأت في التصوير. وعندما اقتربت من المكان الذي سقطت فيه الطائرة دون طيار، رأت أن الحديث يدور عن طائرة كبيرة بدون طيار مربوطة بها حزمة.

في نفس الوقت اقتربت من النقطة سيارة تندر بيضاء، وبالتوازي مع ذلك وصل باتجاهها مركبة دفع رباعي بسرعة عالية. بدأت تهرب من المركبات، حتى أنه قبل لحظة من أن يمسكوا بها، اقترب مسؤول الأمن بقيادة سريعة، فهرب المطاردون.

كما هو معلوم، مراسل i24NEWS في الجنوب، أرنولد نتييف، نشر الشهر الماضي الأرقام غير المعقولة وراء عمليات التهريب على الحدود مع مصر. في الواقع، بين 20 إلى 40 طائرة مسيرة تعبر في المتوسط كل ليلة الحدود وتحمل معها أسلحة، مخدرات، ذخيرة، سجائر، وحتى حيوانات.

في بعض الأحيان تقوم طائرة مسيرة واحدة بعدة رحلات ذهاب وإياب دون عائق، حيث يتم احتساب كل رحلة بشكل منفصل. في كل شهر يمر عبر الحدود الإسرائيلية ما بين 700 إلى 1000 طائرة مسيرة في المتوسط. الطائرات المسيرة التي تعبر فوق المناطق المأهولة في منطقة فتحة نيتسانا، كما قال مصدر في المنطقة، هي "مجرد نقطة في بحر مقارنة بما يمر في المناطق المفتوحة على طول الحدود التي تمتد لعشرات الكيلومترات".

على خلفية الواقع الغير عادي، يتبين أن التعليمات للجنود هي أنه يُسمح بإطلاق خمسة رصاصات فقط على الطائرة المسيرة لإسقاطها – وذلك بسبب الخشية من أن إطلاق النار باتجاه الطائرة قد ينزلق إلى الأراضي المصرية ويؤدي إلى حادث أمني.

جندي في الميدان قال لقناة i24NEWS: "الوضع في الميدان أسوأ بكثير مما يصفونه". واعترف جندي آخر: "رأيت 40 طائرة مسيّرة أمام عيني ولم يكن لدي ما أفعله".