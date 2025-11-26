الجيش الإسرائيلي يشنّ عملية واسعة في شمال الضفة الغربية

بدأت قوات الجيش الإسرائيلي، وجهاز الشاباك، وقوات حرس الحدود الليلة الماضية (الأربعاء) عملية عسكرية واسعة في منطقة شمال الضفة الغربية، بهدف إحباط نشاطات مسلحة وتفكيك بنى تنظيمية ناشئة. وقال بيان للجيش: "الجيش والشاباك لن يسمحا بترسّخ الإرهاب في المنطقة، ويعملان بشكل استباقي لإحباطه."

وتتركّز العملية في محيط عدد من القرى والبلدات، من بينها طوباس، طمون ومخيم الفارعة، في خطوة يبدو أنها مرتبطة بإحباط عمليات كانت في طور التنفيذ. وفي حين ذكرت تقارير فلسطينية أنّ مروحيات إسرائيلية شوهدت في أجواء المنطقة، توقّعت مصادر أمنية أن تستمر العملية حتى 48 ساعة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت أمس ما سمّته "القائمة السوداء" للمطلوبين البارزين الذين شكّلوا لوقت طويل هدفًا مركزياً لقيادة المنطقة الوسطى، قبل أن يُغلق ملفهم الواحد تلو الآخر.

ومن بين هؤلاء سلطان الغاني الذي قُتل أمس على يد وحدة "دوفدوفان" وكان مسؤولاً عن عملية إطلاق نار في المنطقة الصناعية "براون". كما شملت القائمة عبد أشتية منفّذ عملية الدهس عند حاجز قرب نابلس والتي قُتل فيها جنديان، وعبد الكريم صنوبَر المسؤول عن زرع عبوات ناسفة في حافلات في مدينة بات يام.

كما قُتل أيضاً نور البيتاوي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ورأس الخلية المسلحة في جنين، والذي كان مصنّفًا الهدف المطلوب رقم واحد.

ومن بين الأسماء التي تمت تصفيتها كذلك وائل لَحْلُوح المسؤول عن قتل يوناتان دويتش في عملية إطلاق النار في أغسطس 2024، ونائل سمارة منفّذ عملية بروخين التي قُتلت فيها تسئلا غاز. كما قُتل أعضاء الخلية التي نفّذت عملية إطلاق النار القاتلة في "فوندوك": قتيبة الشلبي ومحمد نزال ومحمد زُكارنة.