رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "نتحرك وفق مصالحنا ولا أحد يحدد مسارنا، ولا يمكن شطب هذا المسار أو إلغاؤه"

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت، على أن "إيران وشعبها فقط يحددان مسارهما وموقعهما استناداً إلى الأهداف والمصالح الوطنية"، وتابع "لا يحق لأحد أن يملي عليهما أي طريق يجب أن يسلكاه"، بحسب ما أفادت وكالة "إيسنا"، واضاف " نحن نتحرك بناءً على أهدافنا ومصالحنا الوطنية".

واعتبر إسلامي، أن "إيران حققت تقدما كبيراً رغم كل العراقيل، لاسيما في الصناعة النووية"، مؤكدا أنه "لا يمكن شطب هذا المسار أو إلغاؤه".ورأى أن بلاده تقف اليوم "على قدم المساواة مع الدول المتقدمة التي استثمرت مئات الملايين من الدولارات في هذا المجال"

جاءت هذه التصريحات بعد يوم من اختتام الجولة الخامسة من المباحثات غير المباشرة بين أميركا وإيران حول البرنامج النووي، التي عقدت، أمس الجمعة، في روما. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك الجولة بالأكثر مهنية، معلناً أن جولات أخرى ستعقد لاحقا من أجل التوصل لاتفاق.

في حين وصف الجانب الأميركي المفاوضات بالبناءة، على الرغم من أن واشنطن كانت أكدت أكثر من مرة سابقا أنها لن تسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم في الداخل.فيما ردت السلطات الإيرانية مؤكدة أنه هذه المسألة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.