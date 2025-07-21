محلل أردني :"نتنياهو يتحكم بمجريات الأحداث في السويداء"

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على خلفية الأحداث في السويداء والاشتباكات بين الدروز والبدو، أشار المحلل السياسي الأردني عمر الرداد أن "نتنياهو هومن يتحكم بمجريات الأمور في السويداء وأن نتنياهو هدد سوريا من دخول قوات على مسافة 20 كيلومترا جنوب دمشق، فإنه سيتم قصفها" لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات الرداد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :" إنه حتى قبل أحداث السويداء منع نتنياهو السوريين من دخول قوات على مسافة 20 كيلوترا جنوب دمشق لإقامة منطقة عازله، وهو أمر تطالب به إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد ونتنياهو بات اليوم يتحكم بمجريات الأحداث في السويداء".

رابط الحلقة كاملة :