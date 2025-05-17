حماس:"بدء مفاوضات غير مباشرة مع الوفد الإسرائيلي في الدوحة بدون شروط مسبقة بوساطة مصرية قطرية"

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو لوكالة فرانس برس إن "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت اليوم بالفعل بالدوحة بدون شروط مسبقة"، مشيرا إلى "بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في الدوحة بدون شروط مسبقة بوساطة مصرية قطرية".

وفي السياق قال عضو المكتب السياسي رئيس الدائرة السياسية للحركة في غزة باسم نعيم في حديثه مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن "حماس عرضت اتفاقها المقترح عبر وسطاء ومباشرة مع بعض الشخصيات في الإدارة الأميركية".وأضاف أن "حماس تدعو إلى تبادل أسرى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، والسماح بدخول جميع المساعدات إلى غزة، وإعادة إعمار القطاع من دون هجرة قسرية، وذلك بعد وقف الحرب".