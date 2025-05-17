حماس:"بدء مفاوضات غير مباشرة مع الوفد الإسرائيلي في الدوحة بدون شروط مسبقة بوساطة مصرية قطرية"

باسم نعيم:"حماس تدعو إلى تبادل أسرى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، والسماح بدخول جميع المساعدات إلى غزة، وإعادة إعمار القطاع من دون هجرة قسرية، وذلك بعد وقف الحرب".

i24NEWS
i24NEWS
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يتولى مقاتلو حركة حماس الفلسطينية تأمين منطقة قبل تسليم رهينتين إسرائيليتين لفريق من الصليب الأحمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 15 فبراير شباط 2025 في إطار عملية تبادل أسرى سادسة.
يتولى مقاتلو حركة حماس الفلسطينية تأمين منطقة قبل تسليم رهينتين إسرائيليتين لفريق من الصليب الأحمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 15 فبراير شباط 2025 في إطار عملية تبادل أسرى سادسة. Bashar TALEB / AFP

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس  طاهر النونو  لوكالة فرانس برس إن "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت اليوم بالفعل بالدوحة بدون شروط مسبقة"، مشيرا إلى "بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في الدوحة بدون شروط مسبقة بوساطة مصرية قطرية".

وفي السياق قال عضو المكتب السياسي رئيس الدائرة السياسية للحركة في غزة باسم نعيم في حديثه مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن "حماس عرضت اتفاقها المقترح عبر وسطاء ومباشرة مع بعض الشخصيات في الإدارة الأميركية".وأضاف أن "حماس تدعو إلى تبادل أسرى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، والسماح بدخول جميع المساعدات إلى غزة، وإعادة إعمار القطاع من دون هجرة قسرية، وذلك بعد وقف الحرب".

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