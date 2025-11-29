تظاهرة في السويداء ترفض سلطة دمشق وتطالب بحماية دولية وعودة المختطفين

شهدت محافظة السويداء، اليوم، خروج عشرات المواطنين في ساحة الكرامة بمدينة السويداء، حيث جدد المحتجون رفضهم لسلطة دمشق، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل للضغط من أجل حماية المدنيين وضمان الإفراج الفوري عن المخطوفين والمختطفات.

وفي إطار متصل، تجمّع عدد من أهالي الريف الغربي أمام مبنى المحافظة، وهم من السكان الذين هُجّروا من منازلهم وقراهم خلال هجوم نفذته قوات الحكومة المؤقتة والميليشيات الداعمة لها منتصف شهر يوليو\تموز الماضي. ورفع الأهالي لافتات تطالب بالعودة إلى بيوتهم، وخروج "الغرباء" من مناطقهم، والإفراج عن المختطفين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، يوم الأربعاء الماضي، خروج مجموعة من المتظاهرين في ساحة الكرامة لتنظيم وقفة تضامنية مع أبناء الطائفة العلوية وحقهم في تقرير المصير، وسط تصاعد التطورات في مناطق الساحل خلال الأيام الأخيرة.

ورفع المشاركون شعارات تؤكد على التضامن بين المكونات السورية، في ظل استمرار التوترات الأمنية والإنسانية في المحافظة ومحيطها.