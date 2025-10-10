تقرير: "ترامب يخطط لعقد قمة دولية في مصر بشأن غزة بداية الأسبوع الوشيك"

يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعقد قمة بحضور عدد من قادة العالم بشأن غزة خلال زيارته إلى مصر، الأسبوع الوشيك، ويرجح عقد القمة صباح الثلاثاء الوشيك، لكنه نقل عن مصادر قولها إنه "قد يتم تقديمها إلى الاثنين، وأنها ستكون في شرم الشيخ، حيث جرت مفاوضات الاتفاق".حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن 4 مصادر مطلعة، وتوقعت المصادر، بحسب "أكسيوس"، مشاركة قادة أو وزراء خارجية من السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، تركيا، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، باكستان، وإندونيسيا، فيما قال مسؤول أميركي إنه "لا يُتوقع حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي".

وذكرت المصادر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تواصل بالفعل مع عدد من القادة الأوروبيين والعرب لتوجيه الدعوات، وأشار "أكسيوس" إلى أنه من المنتظر وصول ترمب إلى إسرائيل، صباح الاثنين، قبل أن يلقي خطاباً أمام الكنيست (البرلمان)، ويلتقي عائلات المحتجزين، وأضاف: "بعد ظهر الاثنين، سيسافر إلى مصر للقاء السيسي والمشاركة في مراسم توقيع مع الضامنين الآخرين لاتفاق السلام في غزة: مصر، قطر، وتركيا".