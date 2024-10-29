صور جديدة للأقمار الصناعية تسلط الضوء على الهجوم الإسرائيلي على إيران

يبدو أن الهجوم الإسرائيلي على إيران ليل الجمعة والسبت أصاب قاعدة في شهرود، يديرها الحرس الثوري الإيراني، الذي يصنع صواريخ باليستية ومنصات إطلاق صواريخ كجزء من برنامج الفضاء الإيراني، بحسب صور الأقمار الصناعية التي نشرتها اليوم (الثلاثاء) وكالة انباء أسوشيتد برس. ويثير الضرر الذي لحق بقاعدة شاهرود الفضائية تساؤلات جديدة حول الهجوم الإسرائيلي، خاصة في ضوء حقيقة أن إيران أكدت حتى الآن أن إسرائيل هاجمت محافظات إيلام وخوزستان وطهران - وليس في محافظة سمنان الريفية حيث تقع القاعدة.

ومن المحتمل أن يكون معنى الهجوم قيدا آخر على قدرة الحرس الثوري على إنتاج الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب، والتي يخزنها التنظيم كرادع ضد إسرائيل. وتعتمد طهران على هذه الترسانة الصاروخية منذ فترة طويلة، لأنها لا تستطيع شراء الأسلحة الغربية المتقدمة التي اشترتها إسرائيل وجيرانها في الخليج على مر السنين، وخاصة من الولايات المتحدة.

ومن صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء، والتي تظهر قاعدتين عسكريتين بالقرب من طهران، والتي استهدفتها إسرائيل أيضًا، يبدو أن المواقع التي تستخدمها إيران لتصنيع الصواريخ الباليستية قد تم تدميرها - مما أدى إلى خفض إضافي بالترسانة الصاروخية للدولة.

وقال فابيان هينز، خبير الصواريخ وزميل الأبحاث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي يدرس إيران: "لا نعرف ما إذا كان الإنتاج الإيراني قد تأثر كما يقول البعض، أم أنه تضرر فقط، لكننا رأينا ما يكفي من الصور لإظهار أن هناك بعض التأثير."

تُظهر صور الأقمار الصناعية عالية الدقة من Planet Labs PBC، التي التقطتها وكالة أسوشييتد برس وحللتها، الأضرار التي لحقت بمركز شاهرود للحرس الثوري الواقع في سمنان، على بعد حوالي 370 كم شمال شرق العاصمة طهران، كما أن في سمنان يقع مركز الإمام الخميني الفضائي من خلال برنامج الفضاء المدني الإيراني. ويظهر التوثيق أن المبنى الرئيسي هناك قد دمر، ويمكن رؤية العديد من المركبات في المنطقة - ويبدو أنها مملوكة لمسؤولين جاءوا لتقييم الأضرار.

ولم تعترف إيران بأي هجوم على شاهرود، ولكن بالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالعديد من المباني، يمكن تقدير أن الهجوم الإسرائيلي شمل هجمات محددة على القاعدة. وقال هينز: "لا يمكننا أن نستبعد بنسبة 100% احتمال أن يكون الأمر شيئا آخر، ولكن من شبه المؤكد أن هذا المبنى تعرض لأضرار بسبب هجوم إسرائيلي".

ومن المرجح أن الهجوم في شهرود، إلى جانب الهجمات الأخرى في جميع أنحاء البلاد، زاد الضغط على الثيوقراطية الإيرانية، خاصة أنها تقوم بتقييم الأضرار التي لحقت بترسانة أسلحتها الرئيسية وتحاول التقليل من الهجوم.