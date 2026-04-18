بعد مقتل جندي حفظ سلام فرنسي تابع لـ"اليونيفيل" في لبنان على يد حزب الله: ماكرون يطالب لبنان باعتقال الجناة

بعد مقتل جندي حفظ سلام فرنسي تابع لقوات اليونيفيل في لبنان، اليوم السبت، في حادث أسفر عن إصابة ثلاثة آخرين، طالب الرئيس إيمانويل ماكرون بيروت بالتحرك لاعتقال الجناة، حيث تشير جميع الأدلة إلى تورط جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وكتب الرئيس على حسابه في منصة"إكس": "كل الدلائل تشير إلى مسؤولية حزب الله عن هذا الهجوم". وذكر ماكرون أن الجندي القتيل هو الرقيب أول فلوريان مونتوريو". وأعلنت اليونيفيل أنها فتحت تحقيقاً في "الحادث المأساوي" الذي أسفر عن مقتل الجندي الفرنسي "برصاص جهات غير حكومية، يُزعم أنها تابعة لحزب الله".