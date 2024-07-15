أفادت أنباء سورية عن مقتل رجل الأعمال السوري براء القاطرجي جراء استهداف سيارته على شارع دمشق-بيروت من قبل ضربة جوية منسوبة إلى إسرائيل.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن القاطرجي والمقرب من الحكومة السورية وايران مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية والسعودية، كما أنه مسؤول عن توريد النفط من مناطق سيطرة قسد الى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري.

وذكر المرصد السوري أن القاطرجي متهم بنقل سلاح عبر صحاريج نفط من شرق سوريا . وكانت السعودية صنفت شركة القاطرجي ومؤسسا الشركة براء وحسام القاطرجي ضمن الأفراد والكيانات المنتمين لتنظيمات إرهابية بسبب تسهيل تجارة الوقود مع تنظيم داعش والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

ويعتبر القاطرجي أحد أهم رجال الأعمال الموالين للحكومة السورية ويدير امبراطورية اقتصادية تعود بنفعها للجيش السوري ويمتلك علاقات واسعة مع مجموعات إيرانية وحزب الله في لبنان.وتم ادراجه على لوائح العقوبات الأمريكية نظرا لدوره بدعم الاقتصاد التابع للنظام الحالي وانتهاكه للعقوبات الأمريكية والأوروبية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخصين في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في سوريا ويرجح أن أحدهما قيادي في حزب الله، ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الثاني في الغارة.