رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة

عين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخبير الاقتصادي والمسؤول الكبير السابق محمد مصطفى رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية، خلفا لمحمد اشتية، وقالت مصادر مطلعة إن "محمد مصطفى سيشكل حكومة جميع أعضاءها من الخبراء والفنيين، وإن وجوهاً جديدة ستشغل معظم الوزارات خاصة حقائب المالية، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد".

وذكرت المصادر أن "ما بين 7 إلى 8 وزراء في الحكومة الجديدة سيكونون من قطاع غزة"، مشيرة إلى أن طمصطفى أعد خطة لإعادة إعمار القطاع تقوم على تأسيس هيئة مستقلة تشرف عليها لجنة استشارية دولية، وتخضع حساباتها لمراقبة البنك الدولي".

وأوضحت أن ثلثي أعضاء هيئة إعادة الإعمار سيكونون من أبناء قطاع غزة، وأن اللجنة الاستشارية الدولية ستضم خبراء وشخصيات دولية معروفة.

ووفقاً لذات المصادر، فإن الحكومة الجديدة ستركز عملها في المرحلة الأولى على توفير الإغاثة الإنسانية، وإعادة ترميم وإصلاح الخدمات الأساسية خاصة المياه والكهرباء والطرق، وإزالة أنقاض المباني، والشروع في اتصالات مع الجهات المانحة لتوفير دعم مالي لإعادة الاعمار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود محمود عباس لإصلاح السلطة الفلسطينية وتشكيل حكومة تكنوقراط في الضفة الغربية تكون أكثر استعدادا لاستعادة السيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية ضد حماس.

ويحظى مصطفى باحترام العديد من الجهات الفاعلة الدولية. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن وعمل لمدة 15 عاماً في البنك الدولي.

وكان مقربًا من محمود عباس منذ فترة طويلة، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمستشار الاقتصادي لعباس. ويعمل مصطفى أيضًا عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022 ويرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005.