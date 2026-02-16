مسؤول سوري: الحساب مع حزب الله لا يزال مفتوحا، ولا يستبعد خطوات عسكرية

أفاد مصدر أمني سوري في تصريحات لهيئة البث الرسمية "كان" بأن "الحساب مع حزب الله لا يزال مفتوحًا"، مشددًا على أن السلطات في دمشق تعمل على منع أي تمركز جديد للتنظيم داخل الأراضي السورية.

وأوضح المصدر أن الجهود الحالية تتركز على تفكيك البنى التحتية التي أقامها الحزب على الجانب السوري من الحدود مع لبنان، لافتًا إلى أن دمشق لا تستبعد اتخاذ خطوات ميدانية في حال استمرار ما وصفه بـ"الأنشطة غير المشروعة" عبر الحدود، لا سيما في منطقة البقاع.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن عناصر من حزب الله دخلوا بلدة القصير في ريف حمص قبيل سقوط نظام بشار الأسد، حيث تم نقل كميات من الأسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين دمشق وبيروت تحسنًا نسبيًا، إلا أن هذا التقارب – وفق المصادر – لا يرتبط مع العلاقة مع حزب الله، وسط اتهامات متبادلة بشأن أنشطة أمنية وعسكرية خلال المرحلة الماضية.

في المقابل، تحدثت تقارير إعلامية لبنانية عن مخاوف من احتمال تصعيد، خصوصًا إذا ما تزامن ذلك مع توترات إقليمية أوسع بين الولايات المتحدة وإيران، ما قد ينعكس على الساحة اللبنانية–السورية.

ولم تصدر حتى الآن مواقف رسمية من حزب الله بشأن هذه التصريحات.