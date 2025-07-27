الكشف عن شبكة خطيرة لتهريب أسلحة عسكرية وصلت إلى منظمات مسلحة في الضفة الغربية

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الاتجار بالأسلحة في المجتمع العربي: في أعقاب تحقيق أجرته الوحدة المركزية في منطقة شمال إسرائيل وجهاز الأمن العام، سيتم تقديم لوائح اتهام ضد سبعة أعضاء في خلية عملت على الاتجار بالأسلحة العسكرية التي وصلت إلى عناصر إجرامية ومنظمات مسلحة في الضفة الغربية وسمح بالنشر عن الموضوع صباح اليوم.

قبل نحو عام، بدأت الوحدة المركزية التحقيق في قضية تسريب كميات كبيرة من الأسلحة العسكرية. وفي إطار العمليات التشغيلية الأولية في القضية، نجح محققو الوحدة المركزية في المنطقة الشمالية في إحباط ثلاث شحنات أسلحة كبيرة:

▪️ في يونيو/حزيران 2024، أُلقي القبض على اثنين من سكان طمرة بعد مطاردة قرب مفترق يافور، وعُثر بحوزتهما على 10 عبوات ناسفة، ووُجهت ضدهما لوائح اتهام.

▪️ في بداية نوفمبر/تشرين ثاني 2024 تم اعتقال اثنين من سكان معالي عيرون عند مفرق مجيدو وضُبط بحوزتهما حوالي 20,000 رصاصة ذخيرة، وفي هذه الحالة أيضًا قُدمت لوائح اتهام ضد المشتبه بهم.

▪️ في نهاية نوفمبر /تشرين ثاني 2024، تم توقيف سيدة من كفر قاسم على شارع 6 بالقرب من يوكنعام، وعُثر بحوزتها على حوالي 5,000 طلقة ذخيرة، وقُدمت ضدها لائحة اتهام.

بعد عمليات الضبط المهمة وبعد تلقي مؤشرات استخبارية حول نقل أسلحة لعناصر مسلحة في الضفة الغربية، بدأت تحقيق مشترك مع جهاز الأمن العام حتى حوالي شهر مضى – عندها أصبح التحقيق علنياً.

في إطار "يوم الاقتحام"، داهمت القوات عددًا من الأهداف في أراضي دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية واعتقلت عددًا من المشتبه بهم بالتورط في القضية. وفي هذا السياق، وخلال مداهمة المستودع المركزي الذي زُودت منه وسائل القتال في بلدة يركا، تم ضبط ضمن أشياء أخرى: 6 مسدسات غلوك، 3 بنادق M16، كلاشينكوف، أكثر من 100 أصابع متفجرة، عشرات صواعق التفجير، آلاف الطلقات النارية، وأجزاء غيار لأسلحة نارية.

كما تبين خلال التحقيق مع سكان جت أنه بالإضافة إلى جرائم الاتجار بالسلاح، شارك المشتبه به بنفسه في عدة عمليات إطلاق نار تجاه مقاتلي الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التي كانت تعمل في منطقة الضفة الغربية.

كما ذُكر، في إطار التحقيق الذي كشف عن عشرات الحالات من الاتجار بوسائل قتالية وارتكاب مخالفات أمنية خطيرة، ستُقدَّم غدًا إلى المحكمة المركزية في حيفا لوائح اتهام ضد سبعة متورطين في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم، من سكان يركا، جت (وسط إسرائي)، باقة الغربية وشقيب السلام، وذلك بواسطة نيابة لواء حيفا.

اثنان من المشتبه بهم الآخرين في العشرينات من عمرهم، من سكان شويكة وسيلة الحارثية في الأراضي الفلسطينية، لا يزالون رهن الاعتقال والتحقيق في قضيتهم مستمر بمرافقة النيابة العامة.