الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان يصف حرب غزة بـ"الإبادة الجماعية" و"المؤلمة"

قد يعجبك أيضًا -

صف الكاتب الإسرائيلي الشهير ديفيد غروسمان، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بـ"الإبادة الجماعية". وتُمثل هذه الكلمات، التي نطق بها "بألمٍ شديدٍ وقلبٍ مكسور"، نقطة تحولٍ في حياة الكاتب وناشط السلام، الذي لطالما تردد في استخدام هذا المصطلح. وقال: "بعد الصور التي شاهدتها وشهادات الناس على الأرض، لا يسعني إلا استخدامه".

وأكد غروسمان، الحائز على جائزة إسرائيل للأدب لعام 2018، والذي تُرجم كتابه إلى عشرات اللغات، خطورة الوضع الإنساني في غزة. ويأسف قائلاً: "إن الجمع بين كلمتي "إسرائيل والمجاعة أمرٌ مُدمر، بالنظر إلى المحرقة وحساسيتنا المفترضة اتجاه المعاناة الإنسانية". ويُشبّه كلمة "إبادة جماعية" بـ"انهيار جليدي" يُضخّم الدمار والمعاناة.

ويعد الكاتب الإسرائيلي الشهير ديفيد غروسمان الذي نال عمله العديد من الجوائز الدولية، والذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة، جزءا من نقاش حاد يقسم المجتمع الإسرائيلي بشكل عميق ويثير ردود أفعال في جميع أنحاء العالم.